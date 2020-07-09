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Uzmanlar açıkladı: Altın yükselmeye devam edecek mi?
2018 yılının son aylarında başlayan yükseliş trendini koronavirüs pandemi sürecinde güvenli liman etiketiyle güçlendiren gram altın, dolardaki yatay seyre karşın ons tarafında yaşanan 9 yıllık zirvenin etkisiyle dün 401 lira ile tarihi rekorunu kırdı. Bugün ise kar satışlarıyla alt tarafta 398 lirayı gören gram altın piyasa açılışı öncesinde yeniden 400 liranın üzerine çıktı. Bu durum akıllara "altında yeni rekor mu geliyor" sorusunu getirdi. Peki "Altın fiyatları ne olacak", "Altın yükselecek mi", "Altın düşecek mi" işte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 09.07.2020 11:56 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 12:00
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