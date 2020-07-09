Uzmanlar açıkladı: Altın yükselmeye devam edecek mi?

"ALTIN REZERV PARA OLABİLİR"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Para'da yayına katılarak altındaki yükselişi mercek altına aldı. Merkez bankalarının ciddi anlamda altına talebini sürdürdüğünü ifade eden Memiş, "Komplo teorisi de olabilir ama bana göre çok yakın bir tarihte merkez bankaları altın veya gümüşü gerçek bir rezerv para olma adımını yapabilirler" dedi.

"HAZIRLIK YAPIYORLAR"

Merkez bankalarının son 3 yıldır altın stoklarındaki artışı yorumlayan Memiş, "Bence merkez bankaları altını rezerv bir para birimi olarak kullanmaya hazırlık yapıyor olabilirler" dedi.