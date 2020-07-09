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Uzmanlar açıkladı: Altın yükselmeye devam edecek mi?

2018 yılının son aylarında başlayan yükseliş trendini koronavirüs pandemi sürecinde güvenli liman etiketiyle güçlendiren gram altın, dolardaki yatay seyre karşın ons tarafında yaşanan 9 yıllık zirvenin etkisiyle dün 401 lira ile tarihi rekorunu kırdı. Bugün ise kar satışlarıyla alt tarafta 398 lirayı gören gram altın piyasa açılışı öncesinde yeniden 400 liranın üzerine çıktı. Bu durum akıllara "altında yeni rekor mu geliyor" sorusunu getirdi. Peki "Altın fiyatları ne olacak", "Altın yükselecek mi", "Altın düşecek mi" işte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 09.07.2020 11:56 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 12:00
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Uzmanlar açıkladı: Altın yükselmeye devam edecek mi?

Dün gram altın 401 lirayı görerek tarihi rekorunu tazeledi. Dolar/TL'de üç haftadır 6,84-6,86 bandında yatay hareketin sürmesine karşın ons altındaki hareketlilik gram altın fiyatını rekor düzeye çekti. Altının onsu 1.818 dolar ile Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. 8 Mayıs'ta 396 lirayla rekor kıran gram altın dün üst üste rekorlar kırarak 401 lirayı gördü.

"ALTIN FİYATLARINDA YÖN YUKARI GÖRÜNÜYOR"

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakkı Öztürk, A Para yayınında altın fiyatlarını değerlendirdi. Öztürk, reel faizin negatif tarafta olmasının altına talebi artırdığını belirterek, "Reel faizlerin negatif tarafta olması altının fırsat maliyeti olmadığını gösterir" dedi. Uzman isim, ABD-Çin arasındaki artan gerilimin, pandeminin getirdiği risklerin ve altın bazlı BYF'lere rekor girişin altındaki yükselişi desteklediğini ifade ederek, "Altın fiyatlarında yön yukarı görünüyor" dedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Uzmanlar açıkladı: Altın yükselmeye devam edecek mi?

ALTINDA YÜKSELİŞ NE ZAMAN SON BULABİLİR?

A Para yayınına katılan İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Seda Yalçınkaya Özer, son dönemde yükseliş trendini güçlendiren altını değerlendirdi. Özer, düşük faiz ortamı ve piyasa risklerinin sürmesiyle altındaki talebin arttığını ifade ederek, "Eğer aşı aktif bir şekilde kullanılmaya başlanırsa, bu altındaki yükselişi törpüleyecek bir etken olur" dedi. Uzman isim ayrıca altının bundan sonraki hedeflerini de açıkladı.

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Uzmanlar açıkladı: Altın yükselmeye devam edecek mi?

"ALTIN REZERV PARA OLABİLİR"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Para'da yayına katılarak altındaki yükselişi mercek altına aldı. Merkez bankalarının ciddi anlamda altına talebini sürdürdüğünü ifade eden Memiş, "Komplo teorisi de olabilir ama bana göre çok yakın bir tarihte merkez bankaları altın veya gümüşü gerçek bir rezerv para olma adımını yapabilirler" dedi.

"HAZIRLIK YAPIYORLAR"

Merkez bankalarının son 3 yıldır altın stoklarındaki artışı yorumlayan Memiş, "Bence merkez bankaları altını rezerv bir para birimi olarak kullanmaya hazırlık yapıyor olabilirler" dedi.

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Uzmanlar açıkladı: Altın yükselmeye devam edecek mi?

InvestAZ Yatırım Tarafından Hazırlanan Altın Analizi:

Dün 1818 doları gören ons altında yükseliş trendi devam ediyor. ONS Altındaki hareketliliğe bağlı olarak yükselen Gram altın 401 TL ye ve Çeyrek altın 659 TL ye çıktı. Gram altında 394 TL üzerinde kaldıkça yükseliş hareketinin devamını bekliyoruz. ONS altının önündeki en önemli direnç 1918 dolar. Endeks için ilk direnç 1821 seviyesi olarak takip edilebilir. Destek: 1795-1780-1768 Direnç: 1821 - 1833-1847"

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Uzmanlar açıkladı: Altın yükselmeye devam edecek mi?

Meksa Yatırım Tarafından Hazırlanan Altın Analizi:

"XAUUSD Çıkış hareketi ivme kazandı. İlk destek 1.805 seviyesinde bulunuyor. Bu seviyenin altında sonraki destekler ise 1.797-1.791 ve 1.788-1.773 olarak görülüyor. İlk dirençler ise 1.818-1.825 seviyelerinde. Bu seviyelerde kâr satışları görülebilir. Sonraki dirençler 1.830 ve 1.900 seviyelerinde. Çıkış trendi korunmakla birlikte direnç seviyelerinde satışlar görülebilir. "