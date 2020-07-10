10 Temmuz 2020, Cuma
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Antalya’da güvenlik görevlisine silah çeken sonra “Şaka yaptım” diyen genç tutuklandı

Alanya’da çarşamba günü Tosmur Mahallesi'nde oturduğu sitenin güvenlik görevlileriyle tartışırken tabanca çıkartan 31 yaşındaki , gözaltına alındı. Savcılıktaki ifadesinde şaka yapmak için silah çıkardığını söyleyen Altıntaş, tutuklandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.07.2020 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020
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Antalya’da güvenlik görevlisine silah çeken sonra “Şaka yaptım” diyen genç tutuklandı

Site sakini Koray Altıntaş, gürültü yaptığı gerekçesiyle sitenin güvenlik görevleri tarafından uyarınca tartışma çıktı. Bu sırada Altıntaş, tabanca çıkardı. Kendilerine silah çekilen güvenlik görevlileri polise bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri, Koray Altıntaş'ı gözaltına aldı.

TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ

Emniyette ifadesi alınan Koray Altıntaş, adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinde, şaka yapmak amacıyla silah çektiğini söyleyen Altıntaş, çıkarıldığı Alanya Sulh Hakimliği'nce 'silahla tehdit' suçundan tutuklanarak, Alanya L Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

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