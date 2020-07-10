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Salda Gölü'nde 1 Ağustos'tan itibaren sigara yasak

’nin Maldivleri olarak bilinen 'un Yeşilova ilçesindeki 'nde, 1 Ağustos'tan itibaren sigara içilmesi yasaklandı. Salda böylelikle 'dumansız ' ile de ön plana çıkan bir plaj haline gelecek ve Türkiye'de bir ilk olacak.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.07.2020 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020
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Salda Gölü'nde 1 Ağustos'tan itibaren sigara yasak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Araştırma ve Tescil Daire Başkanı , 'nü, 'dumansız ' ile de ön plana çıkan bir plaj haline getireceklerini söyledi.

TÜRKİYE BİR İLK OLACAK

Turan, 1 Ağustos'tan itibaren Salda Gölü'nde sigara içilmesinin yasaklandığını açıkladı. Ümit Turan, "Ziyaretçilerin burada sigarasız, rahat bir ortamda, dumansız bir hava sahası içerisinde bu güzelliği izlemelerini istiyoruz. Bu da 'de bir ilk olacaktır" dedi.

İÇME SUYU KALİTESİNE SAHİP

Bakanlık olarak aldıkları tedbirlerle alandaki su kalitesinin arttığının analiz raporları ile ortaya çıktığını kaydeden Turan, "Şu anda içme suyu kalitesinde bir suya sahibiz. Aldığımız tedbirlerle katı atık girdilerinin, çöplerin düzenli bir şekilde depolanması sebebiyle gölde şu anda herhangi bir kirlilik bulunmamaktadır" dedi.

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