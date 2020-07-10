Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı | 10 Temmuz 2020 hava durumu
10 Temmuz 2020 Cuma günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun doğusu ile Bingöl ve Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 10 Temmuz 2020 Cuma hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile Bingöl ve Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısında kuzeydoğu (poyraz) yönünden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın kuzey ve batısında, kuzeydoğu (poyraz) yönünden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve batısında kuzeydoğu (poyraz) yönünden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 27°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Bingöl ve Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu ilçeleri yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 37°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
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