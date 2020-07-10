ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 27°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Bingöl ve Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu ilçeleri yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 37°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık