10 Temmuz 2020, Cuma
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Yavru ayıya işkence yapmıştı! O cani hakkında flaş gelişme

Son dakika haberi... 'in Arhavi ilçesinde çıktığı avda yavru ayıyı tüfekle vuran ve can çekişirken üzerine köpekleri salan Tanju Ç., jandarma ekiplerince . Ayrıca, Artvin Milli Parklar ve Doğa Koruma Müdürlüğü tarafından da 27.777 TL İdari para cezası yazıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.07.2020 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020
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Yavru ayıya işkence yapmıştı! O cani hakkında flaş gelişme

Hayvan Hakları Federasyonu'nun (HAYTAP) sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan görüntüler, kullanıcıların tepkisini topladı. Görüntülerde Artvin'in Arhavi ilçesinde, avlanmaya çıkan Tanju Ç.'nin, yavru bir ayıyı vurduğu, ardından can çekişen hayvanın üzerine köpekleri saldığı görüldü.

Yavru ayıya işkence yapmıştı! O cani hakkında flaş gelişme

Bir yandan köpeklerden kurtulmaya çalışan yavru ayı, bir süre sonra ölüyor. Elinde tüfekle bekleyen Tanju Ç. daha sonra hayvanın başını tutarak fotoğraf çektiriyor.

Yavru ayıya işkence yapmıştı! O cani hakkında flaş gelişme

Tanju Ç.'nin cezalandırılmasını isteyen HAYTAP üyeleri, savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

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Yavru ayıya işkence yapmıştı! O cani hakkında flaş gelişme

GÖZALTINA ALINDI

Harekete geçen jandarma ekipleri, Tanju Ç.'yi gözaltına aldı. Tanju Ç. hakkında hayvana işkence ve eziyet suçundan soruşturma başlatıldı.

Yavru ayıya işkence yapmıştı! O cani hakkında flaş gelişme

Artvin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada "Arhavi ilçesinde tüfekle vurduğu ayı yavrusunu köpeklere saldırtan şahıs kısa sürede jandarma ekiplerince yakalanarak hakkında adli ve idari işlemler başlatılmıştır" denildi.

Yavru ayıya işkence yapmıştı! O cani hakkında flaş gelişme

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