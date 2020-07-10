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Minibüslerde tıka basa yolculuk devam ediyor! Esenyurt’ta sosyal mesafesiz yolcu taşıyan minibüslere ceza yağdı

Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında dikkat çekilen kurallarına uymayan toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler sürüyor. ’ta minibüslere yönelik yapılan uygulamalarda sosyal mesafe kuralını ihlal ederek ayakta yolcu taşıyan minibüslere yağdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.07.2020 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020
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Minibüslerde tıka basa yolculuk devam ediyor! Esenyurt’ta sosyal mesafesiz yolcu taşıyan minibüslere ceza yağdı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik denetleme Şube Müdürlüğü sivil trafik uygulama ekipler amirliği ekipleri, kent genelinde sosyal mesafe ve kurallara aykırı yolcu taşıyan toplu taşıma araçlarına yönelik uygulamalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda tıka basa yolcu alan minibüsler durdurularak gerekli cezai işlemler uygulandı. Esenyurt'ta uygulama yapan ekipler, durdurdukları 6 minibüs sürücüsüne, ayakta yolcu taşıma ve sosyal mesafe kurallarını ihlal etme suçlarından dolayı, il hıfzızsıhha kanununa muhalefetten 3150 TL, ayakta yolcu taşımaktan ise 104 TL para cezası uyguladı.




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