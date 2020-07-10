İstanbul’da karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı





"HAYATI TEHDİT EDEN BU TÜR OYUNCAKLARI…"

Çocuklar tarafından bu mıknatısların çok yaygın oynandığını kaydeden Çay, "Böyle renkli ve göz alıcı mıknatıslar çok güçlü mıknatıslar aynı zamanda. Bunlar ciddi anlamda problem oluşturuyor. Yabancı cisimlerin yüzde 1'inde cerrahi komplikasyon oluyor. İnşallah bundan sonra yaraları iyileştikten sonra yakın olarak takip ediyoruz. Herhangi bir kalıcı problem olmayacak. Bu mıknatısları çocuklar çok yaygın kullanıyor. Bu mıknatıslar çok kuvvetli çok tehlikeli. Hayatı tehdit eden bu tür oyuncakları çocuklardan uzak tutmaya önem gösterelim" diye konuştu.