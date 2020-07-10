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İstanbul’un göbeğinde güpegündüz kapkaç dehşeti! O anlar kameraya yansıdı

’nda geçtiğimiz 24 Mart Salı günü saat 16.30 sıralarında Bahriye Caddesi üzerinde yürüyen adam, arkasından yaklaşan kapüşonlu 2 şahıs tarafından güpegündüz kapkaça uğradı. çalınan adamın kovaladığı kapkaççılar kayıplara karıştı. anı kameralara yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.07.2020 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020
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İstanbul’un göbeğinde güpegündüz kapkaç dehşeti! O anlar kameraya yansıdı

Edinilen bilgiye göre, elektrikçilik yaparak geçimini sağlayan 54 yaşındaki Aytekin Demir, cadde üzerindeki kaldırımdan evine doğru gitmek üzere yola koyuldu. Demir yürüdüğü esnada arkasından gelen kapüşonlu 2 şahıs tarafından takip edilmeye başlandı.

CEP TELEFONUNU ALDILAR VE

Bir süre Demir'i takip eden şahıslar, yanına yaklaşarak montunun cebinde olan 2 bin lira değerindeki cep telefonunu çalarak kaçmaya başladı. Kapkaça uğrayan adam şahısları bir süre kovaladı ancak kapkaççılar alçalarak izlerini kaybettirdi. anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

KAPKAÇ ANI KAMERADA

Görüntülerde, vatandaş kaldırımda yürüdüğü esnada iki şahıs onu takip ediyor. Şahıslar ardından arkadan adama yaklaşıyor. Telefonunu çalan şahıslar koşarak kaçmaya başlıyor. Vatandaş ise arkalarından kovalıyor.

İstanbul’un göbeğinde güpegündüz kapkaç dehşeti! O anlar kameraya yansıdı İSTANBUL’UN GÖBEĞİNDE GÜPEGÜNDÜZ KAPKAÇ DEHŞETİ! O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

POLİS KAPKAÇÇILARIN PEŞİNDE

Olayın ardından Demir, polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, şikayetçi olan vatandaşın ifadesinden yola çıkarak çevrede güvenlik çalışması yaptı. Görüntüleri incelemeye alan polis, şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

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