İstanbul’un göbeğinde güpegündüz kapkaç dehşeti! O anlar kameraya yansıdı

CEP TELEFONUNU ALDILAR VE

Bir süre Demir'i takip eden şahıslar, yanına yaklaşarak montunun cebinde olan 2 bin lira değerindeki cep telefonunu çalarak kaçmaya başladı. Kapkaça uğrayan adam şahısları bir süre kovaladı ancak kapkaççılar alçalarak izlerini kaybettirdi. Kapkaç anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.