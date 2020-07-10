11 Temmuz 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kahramanmaraş'ta pompalı tüfekle korkunç cinayet!

Kahramanmaraş'ta pompalı tüfekle korkunç cinayet!

ilçesinde sabah erken saatlerde Güneşli Mahallesi Şirinevler Sokak’ta bulunan tek katlı evde bir kişi aralarındaki husumet nedeniyle tartıştığı şahıs tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.07.2020 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020
ABONE OL
Kahramanmaraş'ta pompalı tüfekle korkunç cinayet!

İddiaya göre, 50 yaşındaki Recep D. ile evine gittiği husumetlisi 58 yaşındaki Mesut Y. arasında tartışma çıktı. Mesut Y., tartışmanın büyümesi üzerine evden aldığı pompalı tüfeğini, Recep D.'ye doğrultarak tetiğe bastı.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Tüfekten çıkan saçmaların kafasına isabet ettiği Recep D. kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı ile olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

HAYATA VEDA ETTİ

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Recep D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın şüphelisi Mesut Y. ise polis tarafından gözaltına alındı.

MORGA KALDIRILDI

Recep D.'nin cansız bedeni, savcılık incelemesi ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlattı.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA