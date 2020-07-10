Kahramanmaraş'ta pompalı tüfekle korkunç cinayet!
Elbistan ilçesinde sabah erken saatlerde Güneşli Mahallesi Şirinevler Sokak’ta bulunan tek katlı evde bir kişi aralarındaki husumet nedeniyle tartıştığı şahıs tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.
İddiaya göre, 50 yaşındaki Recep D. ile evine gittiği husumetlisi 58 yaşındaki Mesut Y. arasında tartışma çıktı. Mesut Y., tartışmanın büyümesi üzerine evden aldığı pompalı tüfeğini, Recep D.'ye doğrultarak tetiğe bastı.
KANLAR İÇİNDE KALDI
Tüfekten çıkan saçmaların kafasına isabet ettiği Recep D. kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı ile olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
HAYATA VEDA ETTİ
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Recep D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın şüphelisi Mesut Y. ise polis tarafından gözaltına alındı.
MORGA KALDIRILDI
Recep D.'nin cansız bedeni, savcılık incelemesi ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlattı.
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