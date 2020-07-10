Çanakkale’de çiftçi iki köpeğini traktöre bağlayıp götürdü! Vatandaşlar tepki gösterdi
Çiftçi, iki köpeği traktörünün arkasına iple bağlayarak, tarlasından dönerken görüntülendi. O anların cep telefonu ile görüntüleyen vatandaşlar, çiftçiye de tepki gösterdi. Çiftçi ise köpeklerin duruma alışkın olduğunu söyleyerek çileden çıkardı.
Merkeze bağlı Sarıcaeli köyü yolu üzerinde tarlasından dönen bir çiftçinin, iki köpeğini iple traktöre bağlayıp götürmesi, tepkilere neden oldu.
TEPKİ GÖSTERİLDİ
Bu anlar yoldan geçen vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Vatandaşlar, traktörü kullanın çiftçiye de tepki gösterdi.
"ONLAR ALIŞKIN"
Çiftçi, bunu neden yaptığını soran vatandaşlara, her gün traktörü ile tarlasına gidip gelirken köpekleri iple bağlayarak çektiğini, onların da bu duruma alışkın oluğunu söyledi.
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