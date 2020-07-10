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Çanakkale’de çiftçi iki köpeğini traktöre bağlayıp götürdü! Vatandaşlar tepki gösterdi

, iki köpeği traktörünün arkasına iple bağlayarak, tarlasından dönerken görüntülendi. O anların cep telefonu ile görüntüleyen vatandaşlar, çiftçiye de tepki gösterdi. Çiftçi ise köpeklerin duruma alışkın olduğunu söyleyerek çileden çıkardı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.07.2020 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020
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Çanakkale’de çiftçi iki köpeğini traktöre bağlayıp götürdü! Vatandaşlar tepki gösterdi

Merkeze bağlı Sarıcaeli köyü yolu üzerinde tarlasından dönen bir çiftçinin, iki köpeğini iple traktöre bağlayıp götürmesi, tepkilere neden oldu.

TEPKİ GÖSTERİLDİ

Bu anlar yoldan geçen vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Vatandaşlar, traktörü kullanın çiftçiye de tepki gösterdi.

Çanakkale’de çiftçi iki köpeğini traktöre bağlayıp götürdü! Vatandaşlar tepki gösterdi ÇANAKKALE’DE ÇİFTÇİ İKİ KÖPEĞİNİ TRAKTÖRE BAĞLAYIP GÖTÜRDÜ! VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

"ONLAR ALIŞKIN"

, bunu neden yaptığını soran vatandaşlara, her gün traktörü ile tarlasına gidip gelirken köpekleri iple bağlayarak çektiğini, onların da bu duruma alışkın oluğunu söyledi.

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