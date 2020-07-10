Normalleşme sürecinde Türkiye'de hem hasta sayısı hem vaka sayısı arttı

ZİRVEYE ULAŞTI

Sosyal mesafe, maske takma ve hijyen gibi bireysel tedbirlere uyulmaması ve halkın umursamazlığı hem vaka sayısını hem de yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısının yükselmesine neden oldu. Türkiye'de tespit edilen Kovid-19 hasta sayısı 209 bin 962'ye ulaşırken, 9 Temmuz itibarıyla yoğun bakımdaki hasta sayısı ise son iki aylık dönemin en yüksek seviyesine tekrar geldi. Kovid-19 tablosunda son olarak 9 Mayıs'ta 1168 hastanın tedaviye alındığı yoğun bakımdaki rakam, 9 Temmuz itibarıyla 1179'a ulaştı. Yoğun bakımda 9 Mayıs'tan bu yana en yüksek hasta sayısına ulaşılırken, normalleşmenin başladığı haziran ayının ilk haftasına göre de yoğun bakım hasta sayısında yaklaşık yüzde 50'lik artış oldu. En son 22 Mayıs'ta 401 olan entübe hasta sayısı ise dün itibarıyla 399 olarak açıklandı. 5 Temmuz'da

392 olan entübe hasta sayısı 6 Temmuz'da 395'e, 7 Temmuz'da 400'e ve 8 Temmuz'da ise 406'ya ulaşırken, 8 Haziran tarihindeki entübe hasta sayısı 261'di. Entübe hasta sayısında aradan geçen bir aylık sürede artış yüzde 40'a yaklaştı.