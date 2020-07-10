Filyasyon ekibi 37 bin kişiyi takibe aldı! İşte Konya'daki vaka artışının 3 nedeni

'MASKE, MESAFE VE HİJYEN KONUSUNDAKİ HASSASİYETİMİZ ÇOK DÜŞÜK'

Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Eyüp Çetin, kentteki vaka sayının artışının maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmamasından kaynaklandığını belirtti. Çetin, şunları söyledi:

''Konya'daki vaka sayısındaki artışın biz 3 ana hususa çok dikkat etmememizden kaynaklandığını düşünüyoruz. Bilindiği gibi Covid-19 solunum yoluyla bulaşan bir hastalık. İlk olarak maskemizi takmıyoruz. İkinci ise el hijyeni, üçüncüsü de sosyal mesafeyi koruyamıyoruz. Bu üç ana hususa dikkat etsek diğer iller düzeyinde oluruz. Ancak dışarıda gördüğümüz gibi maske konusundaki hassasiyetimiz çok düşük. Sosyal mesafe konusundaki hassasiyetimiz çok düşük. Özellikle cenaze, asker uğurlama ve düğün törenlerinde sosyal mesafeyi koruyamadığımız için maalesef Konya bu 5 il içerisine girdi."