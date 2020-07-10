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Bilecik’te kazada ölen çiftçinin bir gün önceki paylaşımı dikkat çekti

'te dün geçirdiği kazasında hayatını kaybeden şahıs, ölmeden bir gün önce hesabında “Kaderin de planları olduğunu unutmuştuk." paylaşımı yapmış.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.07.2020 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020
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Bilecik’te kazada ölen çiftçinin bir gün önceki paylaşımı dikkat çekti

'in Pazaryeri ilçesine bağlı Arapdede köyünde 17 YG 321 plakalı traktörü ile tarlasına seyir halinde bulunan (46), Soğuksu mevkiinde aracının direksiyon hakimiyetin kaybetti.

DERE YATAĞINA UÇTU

Kontrolden çıkan 20 metrelik dere yatağına uçmuştu. Yaşanan kazada traktör altında sıkışan Ahmet Fil olay yerinde hayatını kaybederken, traktörde yolcu olarak bulunan İsmail E. yaralanmıştı.

ÖLMEDEN 1 GÜN ÖNCE PAYLAŞMIŞ

Altında kalarak hayatını kaybettiğini traktörünü 5 gün önce ikinci el olarak alan Ahmet Fil, kazadan 1 gün önce hesabından Fyodor Dostoyevski'nin söz olan "Kendi planlarımızı yapıyorduk, ama kaderin de planları olduğunu unutmuştuk" sözünü paylaşmış. Bu paylaşımdan bir gün sonra trafik kazası sonrası hayatını kaybetti.

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