Bilecik’te kazada ölen çiftçinin bir gün önceki paylaşımı dikkat çekti
Bilecik'te dün geçirdiği traktör kazasında hayatını kaybeden şahıs, ölmeden bir gün önce sosyal medya hesabında “Kaderin de planları olduğunu unutmuştuk." paylaşımı yapmış.
DERE YATAĞINA UÇTU
Kontrolden çıkan traktör 20 metrelik dere yatağına uçmuştu. Yaşanan kazada traktör altında sıkışan Ahmet Fil olay yerinde hayatını kaybederken, traktörde yolcu olarak bulunan İsmail E. yaralanmıştı.
ÖLMEDEN 1 GÜN ÖNCE PAYLAŞMIŞ
Altında kalarak hayatını kaybettiğini traktörünü 5 gün önce ikinci el olarak alan Ahmet Fil, kazadan 1 gün önce sosyal medya hesabından Fyodor Dostoyevski'nin söz olan "Kendi planlarımızı yapıyorduk, ama kaderin de planları olduğunu unutmuştuk" sözünü paylaşmış. Bu paylaşımdan bir gün sonra trafik kazası sonrası hayatını kaybetti.
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