Bilecik’te kazada ölen çiftçinin bir gün önceki paylaşımı dikkat çekti

ÖLMEDEN 1 GÜN ÖNCE PAYLAŞMIŞ

Altında kalarak hayatını kaybettiğini traktörünü 5 gün önce ikinci el olarak alan Ahmet Fil, kazadan 1 gün önce sosyal medya hesabından Fyodor Dostoyevski'nin söz olan "Kendi planlarımızı yapıyorduk, ama kaderin de planları olduğunu unutmuştuk" sözünü paylaşmış. Bu paylaşımdan bir gün sonra trafik kazası sonrası hayatını kaybetti.