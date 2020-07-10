Konya'da eğlence merkezine baskın: 45 kişiye ceza kesildi

KURALLAR İHLAL EDİLDİ



Baskında maske ve sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği görüldü. Polis, aralarında kadınlarında bulunduğu 45 kişiye, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için İl Hıfzıssıhha Kurulu kararını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 141 bin 750 lira idari para cezası uyguladı. İş yeri sahibi hakkında da yasal işlem başlatıldığı belirtildi.