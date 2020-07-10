Konya'da eğlence merkezine baskın: 45 kişiye ceza kesildi
Konya’da polisin eğlence merkezine yaptığı baskında, aralarında kadınların da bulunduğu 45 kişiye, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle para cezası uygulandı. İş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.
İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında mart ayında kapanmalarına karar verilen nargile salonu, eğlence merkezi, gece kulübü, bar gibi tütün ürünlerinin yaygın olarak kullanıldığı mekanlar, normalleşme sürecinde bir süre daha kapalı tutuluyor.
BASKIN YAPILDI
Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Musalla Bağları Mahallesi'ndeki bir eğlence merkezinin açık olduğu bilgisini alınca, baskın düzenledi.
KURALLAR İHLAL EDİLDİ
Baskında maske ve sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği görüldü. Polis, aralarında kadınlarında bulunduğu 45 kişiye, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için İl Hıfzıssıhha Kurulu kararını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 141 bin 750 lira idari para cezası uyguladı. İş yeri sahibi hakkında da yasal işlem başlatıldığı belirtildi.
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