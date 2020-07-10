10 Temmuz 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Konya'da eğlence merkezine baskın: 45 kişiye ceza kesildi

Konya'da eğlence merkezine baskın: 45 kişiye ceza kesildi

’da polisin eğlence merkezine yaptığı baskında, aralarında kadınların da bulunduğu 45 kişiye, ve sosyal kurallarına uymadıkları gerekçesiyle cezası uygulandı. İş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.07.2020 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020
ABONE OL
Konya'da eğlence merkezine baskın: 45 kişiye ceza kesildi

İçişleri Bakanlığı'nca tedbirleri kapsamında mart ayında kapanmalarına karar verilen nargile salonu, , gece kulübü, bar gibi tütün ürünlerinin yaygın olarak kullanıldığı mekanlar, normalleşme sürecinde bir süre daha kapalı tutuluyor.

BASKIN YAPILDI

Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Musalla Bağları Mahallesi'ndeki bir eğlence merkezinin açık olduğu bilgisini alınca, baskın düzenledi.

KURALLAR İHLAL EDİLDİ

Baskında ve sosyal kuralının ihlal edildiği görüldü. , aralarında kadınlarında bulunduğu 45 kişiye, ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için İl Hıfzıssıhha Kurulu kararını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 141 bin 750 lira idari cezası uyguladı. İş yeri sahibi hakkında da yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

Konya'da eğlence merkezine baskın: 45 kişiye ceza kesildi KONYA'DA EĞLENCE MERKEZİNE BASKIN: 45 KİŞİYE CEZA KESİLDİ



KONTROL DEVAM EDİYOR

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, akşam saatlerinde kentin farklı noktalarında araç içinde maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulup, uyulmadığını kontrol etti. Koronavirüs tedbirleri ile trafik kurallarına uymayanlar hakkında da idari para cezası uygulandı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA