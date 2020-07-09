10 Temmuz 2020, Cuma
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Son dakika: Konya'da iki ev karantinaya alındı

Son dakika haberi... Konya'nın Bozkır ilçesinde bir mahalledeki iki ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.07.2020
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Son dakika: Konya'da iki ev karantinaya alındı

İlçeye bağlı Dereköy Mahallesi'nde, pozitif vaka çıkan iki hanede, pandemi önlemleri çerçevesinde 14 günlük ev karantinası uygulanmaya başlandı.

Dereköy Mahallesi Muhtarı Ramazan Deniz, söz konusu evlerde yaşayanların ve diğer vatandaşların duyarlı olmalarının bulaşı önleyeceğini belirterek, mahalle sakinlerinden bu anlamda gereken özenin gösterilmesini istedi.

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