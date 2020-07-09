Adana'da tarihe saygısızlık! 16 asırlık köprüye yine sprey boyayla yazı yazdılar

"AŞKINI KÖPRÜYE YAZACAĞINA, GİT YÜZ YÜZE SÖYLE"

Yazılan cümleler de aşk itirafları yapıldığına dikkat çeken Çeviren, "Saçmalıktan başka bir şey değil. Aşkını git yüz yüze söyle. Neden tarihi köprüye yazıyorsun? Buraya yerli-yabancı birçok turist geliyor. Bu manzarayı gören turistler bizi kınarlar. O yüzden bu görüntü Adana'mıza yakışmıyor" diye konuştu.