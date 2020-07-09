İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 10 gözaltı

YTS'LERE KARŞI OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Konu ile ilgili yakalanan şüphelilerden Suriye, Filistin ve Özbekistan uyruklu 6 şahıs hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı. Ümit D, Mustafa K, Ümran D. ve Azerbaycan uyruklu Elburus H. isimli şahıslar hakkında ise tahkikatın devam ettiği öğrenildi.



Sema Alim Dalgıç-Sabah