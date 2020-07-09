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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 10 gözaltı

'da terör örgütü 'a yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Sabah Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre; Operasyonlarda yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital ele geçirildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.07.2020 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020
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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 10 gözaltı

Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Silahlı Terör Örgütü'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul'da silahlı terör örgütüne yönelik dev operasyon İSTANBUL'DA SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK DEV OPERASYON

BASKIN YAPILDI

Edinilen bilgiye göre, örgütle ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı "Yabancı Terörist Savaşçı" olduğu değerlendirilen, sosyal paylaşım platformlarında örgütsel nitelikli paylaşımlar yaptıkları tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik için düğmeye basıldı.

SAYIDA ÖRGÜTSEL DOKÜMAN VE DİJİTAL MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Bugün saat 01:00 sıralarında İstanbul'da 10 ilçede 14 farklı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, Ümit D, Mustafa K, Ümran D. ve Azerbaycan uyruklu Elburus H. isimli şahıslar ile Suriye uyruklu Hasan M, Ali O, Mohamad Raaı J, Husseın M.H, Filistin uyruklu Mohammed N.S.A ile Özbekistan uyruklu Mukhammadazız M. isimli şahıslar yakalandı. Yapılan aramalarda; 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet el telsizi ele geçirildi.

YTS'LERE KARŞI OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Konu ile ilgili yakalanan şüphelilerden Suriye, Filistin ve Özbekistan uyruklu 6 şahıs hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı. Ümit D, Mustafa K, Ümran D. ve Azerbaycan uyruklu Elburus H. isimli şahıslar hakkında ise tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

Sema Alim Dalgıç-Sabah

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