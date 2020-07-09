Şırnak’ta terör örgütü PKK’nın 30 yıl önce yaktığı noktada tüm izler silindi!

"TATİL KÖYÜ VE TURİZM İLE ANILAN YER HALİNE GELİYOR"

Zaten Kürt kardeşlerimizin en büyük düşmanı olan PKK, Kürtlere yapılan bütün yatırımlara engel olduğu gibi ona da engel olmuştu zamanında. Kato Dağı'nın eteklerinde bir zamanlar terörle anılan bu bölgede artık tatil köyü ve turizm ile anılan yer haline geliyor" dedi.

Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan ise tatil köyü projesi için 4,5 milyon lira harcanacağını ifade ederek, "Bölge halkımızın merakla beklediği bir projeydi.