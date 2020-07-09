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Şırnak’ta terör örgütü PKK’nın 30 yıl önce yaktığı noktada tüm izler silindi!

'ın Beytüşşebap ilçesinde, 'lı teröristlerin 30 yıl önce ateşe verdiği 'ndaki 'ndaki tesis, restorasyon çalışmalarının ardından tatil köyüne dönüşecek.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.07.2020 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020
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Şırnak’ta terör örgütü PKK’nın 30 yıl önce yaktığı noktada tüm izler silindi!

'lı teröristlerin 1990'lı yıllarda ateşe vererek kullanılmaz hale getirdikleri Beytüşşebap ilçesinde 'nda bulunan 'ndaki tesis, tatil köyüne dönüşüyor. Zümrüt Kaplıcaları tatil köyü projesinin hayata geçirilmesi için çalışmaların devam ettiğini söyleyen Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, Kato Dağı'nın artık terörle değil, tatil köyüyle anılacağını ifade etti.

ALÇAKLAR, TESİSİ İŞLEVSİZ HALE GETİRDİ, YAKTI VE YIKTI

Beraberindeki Başkanı Habip Aşan ile kaplıca alanında incelemede bulunan , Beytüşşebap'ta termal açısından büyük bir potansiyelinin olduğunu söyledi. Kaymakam Pendik, "Geçmişte burada bir tesis vardı, maalesef terör çıktıktan sonra bölücü terör örgütü buradaki tesisi işlevsiz hale getirdi, yaktı ve yıktı.

"TATİL KÖYÜ VE TURİZM İLE ANILAN YER HALİNE GELİYOR"

Zaten Kürt kardeşlerimizin en büyük düşmanı olan PKK, Kürtlere yapılan bütün yatırımlara engel olduğu gibi ona da engel olmuştu zamanında. Kato Dağı'nın eteklerinde bir zamanlar terörle anılan bu bölgede artık tatil köyü ve turizm ile anılan yer haline geliyor" dedi.

Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan ise tatil köyü projesi için 4,5 milyon lira harcanacağını ifade ederek, "Bölge halkımızın merakla beklediği bir projeydi.

"PROJEMİZ ÇOK BAŞARILI YÜRÜYOR"

Kamp, çocuk oyunları, piknik alanları ile kadın ve erkekler için kapalı ve açık havuzların bulunacağı toplamda 4,5 milyon lira bütçeli bu projenin Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA), , sayın valimizin, sayın kaymakamımızın ve biz belediyenin de imkanlarını seferber ederek yapılmasında emek harcadık ve birçok etkinliğin olduğu bir konsept oluşturduk. Projemiz çok başarılı yürüyor. İlçemizin potansiyeline katkıda bulunacak bir tesis, hepimiz merakla bitmesini bekliyoruz" diye konuştu.

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