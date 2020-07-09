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İstanbul metroda maske takmama kavgası! O anlar kamerada

’da - metrosunda bu sabah yaşanan takmama kavgası kameraya yansıdı. Metroda çıkan kavga üzerine duraktaki güvenlik görevlileri müdahalede bulundu. Maske takmayan genç kızlar metrodan indirildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.07.2020 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020
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İstanbul metroda maske takmama kavgası! O anlar kamerada

Maske takmayan iki kadın, bir kadın yolcu tarafından uyarıldı. Ancak maske takmamaya devam eden genç kızları, kadın yolcu cep telefonuyla görüntülemeye başladı.

İstanbul metroda maske takmama kavgası! O anlar kamerada İSTANBUL METRODA MASKE TAKMAMA KAVGASI! O ANLAR KAMERADA

TEPKİ GÖSTERDİLER

Bunun üzerine genç kızlardan biri kadın yolcuya saldırdı. Kavgada diğer yolcular müdahale etti, yolcular maske takmayan kızlara tepki gösterdi.

GENÇ KIZLAR METRODAN İNDİRİLDİ.

Maske takmaya ikna edilemeyen genç kızlar, yolcularla bir süre tartıştı. Metroda çıkan kavga üzerine duraktaki güvenlik görevlileri müdahalede bulundu. Maske takmayan genç kızlar metrodan indirildi.

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