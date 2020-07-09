İstanbul metroda maske takmama kavgası! O anlar kamerada
İstanbul’da Kadıköy-Kartal metrosunda bu sabah yaşanan maske takmama kavgası kameraya yansıdı. Metroda çıkan kavga üzerine duraktaki güvenlik görevlileri müdahalede bulundu. Maske takmayan genç kızlar metrodan indirildi.
Maske takmayan iki kadın, bir kadın yolcu tarafından uyarıldı. Ancak maske takmamaya devam eden genç kızları, kadın yolcu cep telefonuyla görüntülemeye başladı.
TEPKİ GÖSTERDİLER
Bunun üzerine genç kızlardan biri kadın yolcuya saldırdı. Kavgada diğer yolcular müdahale etti, yolcular maske takmayan kızlara tepki gösterdi.
GENÇ KIZLAR METRODAN İNDİRİLDİ.
Maske takmaya ikna edilemeyen genç kızlar, yolcularla bir süre tartıştı. Metroda çıkan kavga üzerine duraktaki güvenlik görevlileri müdahalede bulundu. Maske takmayan genç kızlar metrodan indirildi.
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