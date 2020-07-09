İş insanı eşinden şiddet gören kadından şoke eden sözler: Öldürülmekten korkuyorum

Türkiye'de bilinen elektronik şirketi sahibi Tuncay Ç.'nin eşi Jale Ç., şiddet gördüğünü ve çocuklarıyla birlikte evden atıldığı iddia ederek boşanma davası açtı. Yaşadıklarını anlatan Jale Ç., "31 yıllık evliliğimizin ilk aylarında şiddet başladı. Bu nedenle ilk çocuğumu 1 ay erken dünyaya getirdim. Şiddet hep devam etti. 2015 yılından sonra daha da şiddetli oldu. Suçlamalar, dayaklar gibi her türlü şiddete maruz kaldım. Çocuklarım için boşanmayı hiç düşünmedim. En son 14 ay önce beni çocuğumla beraber dışarı attı. Telefonlarımı engelledi. 14 aydır eve almıyor" dedi.