Mardin Kızıltepe'de zorla sigara içirilen çocukla ilgili başsavcılıktan açıklama geldi
Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı, küçük çocuğa zorla sigara içirilmesi olayına ilişkin açıklama yaptı. Başsavcılık çocuğa zorla sigara içiren M.K’nın gözaltına alındığını belirterek, “Çocuğun üstün yararı” gözetilerek 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu uyarınca mağdur çocuk hakkında vakaya uygun koruyucu ve destekleyici tedbirler alındığı duyuruldu. SABAH Gazetesi'nden Hayrettin Şaşmaz'ın haberi...
Mardin'in Kızıltepe İlçesi'nde küçük çocuğa zorla sigara içmeye çalışanların görüntüleri sosyal medyada yayınlanınca Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
Çocuk ile herhangi bir akrabalık bağı bulunmayan şüpheli M.K. gözaltına alındı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, bir basın açıklaması yayınlayarak şunları söyledi:
ÇOCUK HAKKINDA REHABİLİTASYON BAŞLATILDI
"Bazi sosyal medya paltformlarında 8 Temmuz 2020 tarihinde 'Küçük çocuğa zorla sigara içirmeye çalıştı' başlığı altında yapılan paylaşıma ilişkin görüntülerden yola çıkarak Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatılmış ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bir basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Soruşturma kapsamında yapılan inceleme neticesinde mağdur çocuğa sigara vererek görüntüleri internet ortamında paylaşan ve mağdur çocuk ile herhangi bir akrabalık bağı bulunmadığı tespit edilen şüpheli M.K. derhal gözaltına alınmış olup 'Çocuğun üstün yararı' gözetilerek 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu uyarınca mağdur çocuk hakkında vakaya uygun koruyucu ve destekleyici tedbirler alınması için gerekli işlemler başlatılmıştır. Ayrıca Kızıltepe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli şekilde mağdur çocuğun rehabilite edilmesi yönünde çalışmalara başlanmıştır."
HAYRETTİN ŞAŞMAZ - SABAH
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