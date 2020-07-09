10 Temmuz 2020, Cuma
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İstanbul'da tarihi ahşap binada yangın

Son dakika haberine göre;  Şişli'de, tarihi ahşap binanın çatısında çıkan itfaiye ekiplerince söndürüldü. Binanın boş olması nedeniyle herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.07.2020 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020
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İstanbul'da tarihi ahşap binada yangın

Cumhuriyet Mahallesi Efe Sokak'taki 5 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda alevler kontrol altına alındı.

Binanın boş olması nedeniyle herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, çevre binalardaki vatandaşlar da evlerinden çıkarak yangının söndürülmesini bekledi.

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