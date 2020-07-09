İstanbul'da tarihi ahşap binada yangın
Son dakika haberine göre; İstanbul Şişli'de, tarihi ahşap binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Binanın boş olması nedeniyle herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.
Cumhuriyet Mahallesi Efe Sokak'taki 5 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda alevler kontrol altına alındı.
Binanın boş olması nedeniyle herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, çevre binalardaki vatandaşlar da evlerinden çıkarak yangının söndürülmesini bekledi.
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