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Mardin Kızıltepe'de zorla sigara içirilen çocukla ilgili başsavcılıktan açıklama geldi

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Giriş: 09.07.2020 01:30
Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı, küçük çocuğa zorla sigara içirilmesi olayına ilişkin açıklama yaptı. Başsavcılık çocuğa zorla sigara içiren M.K’nın gözaltına alındığını belirterek, “Çocuğun üstün yararı” gözetilerek 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu uyarınca mağdur çocuk hakkında vakaya uygun koruyucu ve destekleyici tedbirler alındığı duyuruldu.
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