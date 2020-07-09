İztuzu Plajı’ndan sevindiren haber geldi! İlk yavrular çıktı
Muğla'nın Dalyan ilçesinde bulunan ve Avrupa'nın en iyi açık alanı olarak kabul edilen İztuzu Plajı'ndan sevindiren haber geldi. Sabah Gazetesi'nden Hayrettin Şaşmaz'ın haberine göre; Nesli tehlike altında bulunan Caretta Carettalar, İztuzu Sahili’ne Mayıs ayında yumurtalarını bırakmıştı. Deniz kaplumbağalarının kuluçta süresi tamamlandı ve ilk yavru çıkışı gerçekleşti.
Muğla'nın Dalyan İlçesi'nde bulunan ve Avrupa'nın en iyi açık alanı olarak kabul edilen İztuzu Plajı'ndan mutlu eden bir haber geldi.
Nesli tehlike altında bulunan Caretta Carettalar, İztuzu Sahili'ne Mayıs ayında yumurtalarını bırakmıştı. 3 Mayıs'tan bu yana bu alan koruma altına alınmıştı.
İLK YAVRU ÇIKTI
Edinilen bilgiye göre, deniz kaplumbağalarının kuluçka süreleri 45-60 gün… Yağışların gerçekleşmesi, kum sıcaklığının düşmesi kuluçka suresinin uzamasına neden olurken bugün mutlu eden bir gelişme yaşandı. Sezonun ilk yavruları sürelerini tamamladı ve kuluçkalarından çıktı.
Bilindiği gibi, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mayıs ayında İztuzu sahilinde caretta carettaların bu yılki ilk yuvalarının görüldüğünü duyurmuştu. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından, yaptığı paylaşımda; "Dalyan İztuzu Plajı'nda her yıl ev sahipliği yaptığımız caretta carettaların bu yılki ilk yuvaları görüldü. Minik dostlarımız hayata ilk adımlarını buradan atacak." ifadelerini kullanmıştı.
Hayrettin ŞAŞMAZ -SABAH
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