Manisa’da odun kestiği testerenin üstüne düşen adam öldü

AĞIR YARALANDI

Göğüs kısmında kesik oluşan ve ağır yaralanan Barış, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

HAYATA VEDA ETTİ

Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Barış kurtarılamadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.