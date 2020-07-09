Manisa’da odun kestiği testerenin üstüne düşen adam öldü
Salihli ilçesinde odun kestiği motorlu testerenin üzerine düşen ve ağır yaralanan adam hayatını kaybetti. Polis yaşanan feci olayla ilgili inceleme başlattı.
Edinilen bilgiye göre, Yılmaz Mahallesi Pınar Sokak'ta meydana kazada evin bahçesinde motorlu testere ile odun kesmeye çalışan Mustafa Barış (48), dengesini kaybedip, ayağının kayması sonucu çalışan motorlu testerenin üstüne düştü.
AĞIR YARALANDI
Göğüs kısmında kesik oluşan ve ağır yaralanan Barış, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
HAYATA VEDA ETTİ
Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Barış kurtarılamadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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