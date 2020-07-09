09 Temmuz 2020, Perşembe
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Beypazarı'nda hava ambulansı 3 aylık bebek için havalandı

Beypazarı Devlet Hastanesine tedavi için getirilen 3 aylık bebek , hava ambulansıyla 'ya gönderildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.07.2020
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Beypazarı'nda hava ambulansı 3 aylık bebek için havalandı

Suriye uyruklu bir ailenin çocuğu olan 3 aylık El Hacı adlı bebek, ailesi tarafından Beypazarı Devlet Hastanesine tedavi için getirildi.

Yapılan ilk tedavisinin ardından bebek El Hacı, hava ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi.

El Hacı'nın ailesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanlığına ve Beypazarı Devlet Hastanesi yetkililerine teşekkür etti.

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