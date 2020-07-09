Beypazarı'nda hava ambulansı 3 aylık bebek için havalandı

Suriye uyruklu bir ailenin çocuğu olan 3 aylık El Hacı adlı bebek, ailesi tarafından Beypazarı Devlet Hastanesine tedavi için getirildi.

Yapılan ilk tedavisinin ardından bebek El Hacı, hava ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi.

El Hacı'nın ailesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanlığına ve Beypazarı Devlet Hastanesi yetkililerine teşekkür etti.