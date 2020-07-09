09 Temmuz 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İstanbul'da silahlı terör örgütüne yönelik dev operasyon

İstanbul'da silahlı terör örgütüne yönelik dev operasyon

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.07.2020 09:43
Son dakika haberi... İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre; İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda illegal yollarla giriş yaptıkları ve bir süredir İstanbul'da saklandıkları belirlenen terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı bazı kişileri tespit etti.


Yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Polisi, istihbari bilgiler doğrultusunda bu sabah İstanbul'da çok sayıda ilçede eş zamanlı operasyon düzenledi. DEAŞ ile bağlantıları olduğu ileri sürülen 10 yabancı terörist savaşçı yapılan baskınlarla yakalandı.

Yakalananların, çeşitli faaliyetlerde bulundukları ve örgütün aktif olduğu çatışmalı bölgelerinde kamplara gidip geldikleri belirlendi. Baskın yapılan adreslerde çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeyle birlikte gözaltına alınan 10 şüpheli, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Polisin yurda illegal yollarla sızarak giriş yapan yabancı terörist savaşçılara yönelik çalışması devam ediyor.

Çaldı çırptı dediler İBB'de ikinci adam ilan ettiler
"Çaldı çırptı" dediler İBB'de ikinci adam ilan ettiler
Ahmet Şık'tan Meclis'te küstah sözler
Ahmet Şık'tan Meclis'te küstah sözler
Bakan Soylu'dan patlamayla ilgili flaş açıklamalar!
Bakan Soylu'dan patlamayla ilgili flaş açıklamalar!
Okullar ne zaman açılacak?
Okullar ne zaman açılacak?
Bakan Soylu patlamanın olduğunu bölgeye intikal etti
Bakan Soylu patlamanın olduğunu bölgeye intikal etti
Gazi Zorova tam 45 ameliyat geçirdi
Gazi Zorova tam 45 ameliyat geçirdi
15 Temmuz'a kadar hangi cinayetleri işledi?
15 Temmuz'a kadar hangi cinayetleri işledi?
Havai fişek taşıyan kamyonda patlama
Havai fişek taşıyan kamyonda patlama
Okullar 31 Ağustos’ta açılacak mı?
Okullar 31 Ağustos’ta açılacak mı?
Diyarbakır'da tarihi an!
Diyarbakır'da tarihi an!
Gri listedeki terörist öldürüldü
Gri listedeki terörist öldürüldü
Silahlı terör örgütüne yönelik dev operasyon
Silahlı terör örgütüne yönelik dev operasyon
Daha Fazla Video Göster