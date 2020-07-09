Bursa’da filmlere konu olacak olay! Kurtardığı karga omzundan ayrılmıyor

"HER YERE DOSTUM KARGAYLA BİRLİKTE GİDİYORUM"

Kargayla dostluğunun nasıl başladığını anlatan Ahmet Hamza Çörtne, "Bu karga apartmanın havalandırma boşluğuna düşmüştü. Biz bu kargayı bir kaç gün uğraşlarımız sonucunda düştüğü yerden çıkarttık. Kurtardıktan sonra ben kargayı elimle evde beslemeye başladım. Kargayla aramızda bir bağ oluşmaya başladı. Kargayı besledikten sonra doğaya salmaya karar verdim. Doğaya çıkartıp havaya atmama rağmen karga gitmedi tekrar gelip üzerime kondu. Aramızda çok sıkı bir dostluk kuruldu şimdi nereye gitsem benimle beraber geliyor. İsmini Bahattin koyduğum karga 1,5 aydır benimle birlikte, omuzumda kargayla gezdiğimi görenler büyük şaşkınlık yaşıyor. Her yere dostum kargayla birlikte gidiyorum" dedi.