Dünya genelinde orman kaybı yaşandı: Türkiye ise 25 yılda zirveye çıktı
Son 30 yılda dünya genelinde yoğun orman kaybı yaşanırken Türkiye'deki orman varlığı arttı. Bazı ülkelerde düşüşe geçen veya aynı düzeyde süren orman oranı Türkiye'de son 25 yılda yükselişe geçti. Türkiye'deki orman varlığı, 1990 yılında Türkiye'nin yüz ölçümüne oranla yüzde 12.502 iken bu oran 2016 yılında yüzde 15.355'e çıktı. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl 11 Kasım'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü “11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes” Programı kapsamında Ankara Batıkent'te yapılan törende fidan dikerek ağaçlandırma seferberliğini başlatmıştı.
World Bank Data verilerine göre son 30 yıl içinde dünya genelindeki orman varlığı düşerken, Türkiye'deki orman varlığı arttı.
Türkiye'deki ormanların yüz ölçümünün genel yüz ölçüme göre oranı
TÜRKİYE'DE ARTTI, DÜNYADA AZALDI
Türkiye'deki orman varlığı, 1990 yılında Türkiye'nin yüz ölçümüne oranla yüzde 12.502 iken bu oran 2016 yılında yüzde 15.355'e çıktı. Dünya genelinde ise, 1990 yılında ormanların dünya yüz ölçümüne göre oranı yüzde 31.625 iken 2016 yılında bu oran yüzde 30 bin 716 .
DÜNYA GENELİNDE ORMANLAR AZALDI
1995 ve 2016 yılları arasında dünya genelinde yoğun orman kaybı yaşanırken, Türkiye orman varlığını arttıran ender ülkelerden biri oldu. Yeni Zelanda ve Japonya gibi ülkelerde düşüşe geçen orman varlığı oranı Türkiye'de son 30 yılda arttı.
22 MİLYON HEKTARI AŞTI
Türkiye'nin 1973 yılında 20,2 milyon hektar olan orman varlığı, geçen yıl 22 milyon 621 bin 935 hektara ulaştı. Orman varlığının gençleştirilmesi, bakım ve rehabilitasyonu için geçen sene 122 milyon 859 bin 106 lira harcandı.
BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU "KORULARDAN" OLUŞUYOR
Ormanların yüzde 94,70'ini korular, yüzde 5,30'unu "baltalık" diye tabir edilen kesim amaçlı ağaçlar oluşturuyor. Orman alanındaki değişim, 'ağaç serveti' olarak belirtilen çapı 8 santimetreden büyük gövdeli ağaçların dağılımını ve hacimlerini de etkiliyor. 1973-2018 yıllarında Türkiye'deki ormanların dikili ağaç serveti 723 milyon metreküp arttı.
Ormancılık uygulamaları, sadece alan ve servet düzeylerini değiştirmekle kalmayıp ormanları oluşturan ağaçların yaş bileşenlerini ve artımı da etkiledi. 1973 yılında ormanlardaki toplam yıllık artım 28 milyon metreküp iken, ormancılık uygulamaları sonucunda geçen yıl 47 milyon metreküpe ulaştı.
TÜRKİYE AĞAÇLANDIRMADA DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Dünyada orman alanlarındaki azalma geçtiğimiz 10 yılda yıllık ortalama 5,2 milyon hektar olurken, Türkiye son 10 yılda yaptığı ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve rehabilitasyon çalışmaları ile orman varlığını artıran ülkeler arasında üst sıralarda yer almıştır." dedi.
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