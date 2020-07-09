Rabia Naz'ın ölümünde flaş gelişme! TBMM raporu tamamlandı!

"NASIL İTİLDİĞİNE DAİR BİR TESPİT VE BULGUYA ULAŞILAMADI"

Rabia Naz'ın düşmüş olduğu fındıklık alandan bulunduğu yere Mürsel Küçükal tarafından taşınmış olabileceği ihtimaline de yer verilen raporda, Rabia Naz'ın intihara meyilli bir yapısı olmadığına dikkat çekildi. Ancak raporda Rabia Naz'ın nasıl düştüğü ve terastan itilip itilmediği konusunda herhangi bir tespit ve bulguya ulaşılamadığı vurgulandı.