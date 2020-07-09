Aydın'da sosyal medyada paylaşılan düğün videosuna "Kovid-19" cezası
Aydın'ın Karacasu ilçesinde sosyal medyada paylaşılan bir düğün videosunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlalden 7 kişiye para cezası uygulandı.
Alınan bilgiye göre, Ataeymir Mahallesi'nde yaşayan S.Ü, 4 Temmuz'da mahallede yapılan düğünle oğlunu evlendirdi.
Düğün videoları bir müddet sonra sosyal medyada paylaşıldı. Kaymakamlık, görüntülerden düğünde sosyal mesafeye uyulmadığını tespit ederek çalışma başlattı.
Videoyu inceleyen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında tutanak tutulan S.Ü. ve 6 davetliye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden para cezası yazdı.
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