Şırnak'ta 5 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma unsurlarının bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmasına yönelik yürüttüğü ikna çalışmaları devam ediyor.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi ve İstihbarat Başkanlıklarınca sürdürülen ikna çalışmaları neticesinde, 5 terörist, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.



Teslim olan teröristlerden; S.Y.'nin 2012 yılında, Ö.B.'nin 2013 yılında, H. Ç.'nin 2014 yılında, O.C.Y.'nin 2015 yılında, F.K.'nin 2016 yılında terör örgütüne katıldığı tespit edildi.



Böylelikle 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olanların sayısı 100'e yükseldi.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.