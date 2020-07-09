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Şırnak'ta 5 terörist teslim oldu

Mehmetçik'in nefes aldırmadığı 'lı teröristlerin çözülmesi devam ediyor. 'ın Silopi ilçesinde 5 PKK'lı terörist teslim oldu. Teröristler, ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.07.2020 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020
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Şırnak'ta 5 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma unsurlarının bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmasına yönelik yürüttüğü ikna çalışmaları devam ediyor.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi ve İstihbarat Başkanlıklarınca sürdürülen ikna çalışmaları neticesinde, 5 terörist, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan teröristlerden; S.Y.'nin 2012 yılında, Ö.B.'nin 2013 yılında, H. Ç.'nin 2014 yılında, O.C.Y.'nin 2015 yılında, F.K.'nin 2016 yılında terör örgütüne katıldığı tespit edildi.

Böylelikle 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olanların sayısı 100'e yükseldi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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