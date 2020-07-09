Akılalmaz olay! Küçük çocuğun burnunu kopardı...

"BAŞKA BÜNYAMİNLER AYNALARA KÜS KALMASIN"

Oğlunun çığlık sesine dışarıya koştuğunu ifade eden baba Çelik, "Bağırma sesiyle dışarı çıkıp baktığımda oğlumun yüzü köpeğin ağzındaydı. Belediyenin dökmüş olduğu çöp var köyün yakınında orada toplanan köpekler aç kaldıkları için köye geliyorlar. Bu köpekler insanlara zarar veriyor, çocuğuma saldırdılar, çocuğumun hayatı karardı. Burnunu komple koparmışlar. Ambulansla Patnos Devlet Hastanesine götürdük. Komşularımız düşen parçayı yerde bulup peşimizden getirdiler. Sonra Erzurum'a sevk ettiler. Doktorlar düşen parçayı dikmek istediler ama çok fazla hırpalandığı için damarları zedelendiği için yapıştıramadılar. Önünde 4-5 ameliyatlık süreç var. Benim 6 nüfusum var, inşaatlarda amelelik yapıp geçinmeye çalışıyorum. Diğer çocuklarım evde ekmek bekliyor, ben buradayım. Allah hiç kimsenin başına getirmesin çok zor bir olay. Bu hayvanların ne bir barınakları var ne bir aşıları var. Şu an doktorların üzerinde durduğu en önemli durum kuduz vakası. Bu çocuk eğer kuduz ise çocuğumu kaybedebilirim. Bu köpekler kuduz mu, hastalık taşıyorlar mı kimse bilmiyor. Gelişi güzel bir yere çöp döküyorlar orada 300 köpek birikmiş. Aç kaldıkları zaman köye iniyorlar. Böyle bir durum kimsenin başına gelmesin. Başka Bünyaminler aynalara küs kalmasın. Bu köpeklerin belediye aşısını yaptırsaydı, köpekte hastalık olmadığını düşünürdük. Şimdi kuduz vakası bir yana burnu bir yana. Her gün dua ediyoruz ki kuduz olmasında çocuğumu hepten kaybetmeyeyim de burun yine Allah'ın takdiri" diye konuştu.