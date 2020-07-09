İstanbul’da kucağında çocuğuyla ambulansa koşan babanın feryadı yürek yaktı

KUCAKLAYIP DIŞARI ÇIKTI

Bu sırada epilepsi krizi olduğu söylenilen 4 yaşındaki Anıl Koparan isimli çocuk, evinde banyoda bir anda fenalaştı. Bir süre nefes alamayan çocuğu, babası Abidin Koparan kucaklayarak dışarı çıktı.