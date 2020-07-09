İstanbul’da kucağında çocuğuyla ambulansa koşan babanın feryadı yürek yaktı
Esenyurt ilçesinde çıkan kavgada yaralananlara müdahale için giden ambulans, kucağında oğluyla “Lütfen yardım edin, oğlum ölüyor” diyerek feryat eden babanın çocuğunu hastaneye yetiştirdi. Çocuğun durumunun kritik olduğu öğrenildi.
Esenyurt'ta çıkan bir kavgadaki yaralılara müdahaleye giden ambulans, epilepsi krizi geçirerek kalbi durduğu için babasının kucağında gelen çocuğu hastaneye yetiştirdi. Çocuğun durumun ağır olduğu öğrenilirken babanın, "Lütfen yardım edin, oğlum ölüyor" feryatları yürekleri dağladı.
AMBULANS ÇAĞRILDI
Olay, önceki gün akşam saatlerinde Esenyurt'ta yaşandı. Bir iş yerinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişi darp sonucu yaralandı. Yaralananlar için olay yerine ambulans çağrıldı.
KUCAKLAYIP DIŞARI ÇIKTI
Bu sırada epilepsi krizi olduğu söylenilen 4 yaşındaki Anıl Koparan isimli çocuk, evinde banyoda bir anda fenalaştı. Bir süre nefes alamayan çocuğu, babası Abidin Koparan kucaklayarak dışarı çıktı.
FERYADI YÜREKLERİ DELDİ
Olay yerine gelen ambulansa, "Lütfen yardım edin, oğlum ölüyor" diyerek kucağındaki çocuğunu ambulansa teslim etti. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan çocuk hastaneye kaldırıldı. Çocuğun durumunun kritik olduğu öğrenildi.
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