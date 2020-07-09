10 Temmuz 2020, Cuma
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İstanbul’da sosyal mesafeyi hiçe sayarak göbek attılar

’de asıllı vatandaşların toplu halde düzenledikleri düğün bu kadarına da pes dedirtti. Düğünde sosyal hiçe sayılarak göbek atıldı. Mahalle düğününde hiç kimsenin takmaması ise dikkat çekti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.07.2020 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020
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İstanbul’da sosyal mesafeyi hiçe sayarak göbek attılar

nedeniyle bir süredir yapılamayan düğünler, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle birlikte belirlenen kurallara uyulmak şartıyla 1 Temmuz'dan itibaren tekrar yapılmaya başlandı.

İstanbul’da sosyal mesafeyi hiçe sayarak göbek attılar İSTANBUL’DA SOSYAL MESAFEYİ HİÇE SAYARAK GÖBEK ATTILAR

GÖBEK ATILDI

'de asıllı vatandaşlar tarafından açık alanda yapılan düğünde sosyal kuralı hiçe sayılarak dip dibe göbek atıldığı görüldü.

KAMERAYA YANSIDI

Mahalle düğününde hiç kimsenin takmaması ise dikkat çekti. Maskesiz ve sosyal mesafesiz düğün cep telefonu kameralarına yansıdı.

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