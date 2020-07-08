Maskesiz yakalandı! Ceza kesilince kendisini tokatladı...

Maskesini çenesinin altında bulundurduğu gerekçesiyle cezai işlem uygulanan kişi de poşet içindeki su şişelerini göstererek, maskesini su içmek için indirdiğini öne sürerek tepki gösterdi. Cezayı uygulayan kadın komiser, "Toplum sağlığı için bunu yapıyoruz'' dedi.