Terör savcısına saldırıda DHKP-C’li sanıklara 4 ayrı suçtan ceza talebi

YARGILAMA BAŞLAMIŞTI

Olayın 4 şüpheli tarafından işlendiği, ancak eylemin gerçekleşmesi için silah temin eden ve talimatı veren kişinin Rıza Özçolak olduğu tespit edilirken terör saldırısı olduğu belirlenen olay ile ilgili dava açıldı. İddianamede, kamuya ait ve içinde kamu görevlileri bulunan araca ateş edildiği anlatılarak atış sonrasında aracın takla atacağı, içindekilerin vurulacağı veya öleceği, ayrıca yoğun trafiği olan TEM Otoyolu'nda birçok kişinin zarar görebileceği kaydedildi.

Şüpheli Özçolak'ın DHKP-C silahlı terör örgütünün üyesi olduğu ve olayı azmettirdiği, eylemi de bu örgütün faaliyeti çerçevesinde şüpheliler G.K, U.G, S.A. ve C.Ö.'nün işlediği belirtildi. İddianamede, şüphelilerin 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', 'terör amaçlı tasarlayarak ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle olası kasıtla öldürmeye teşebbüs' suçlarından cezalandırılması istendi.