'ÇOCUĞUMUN NASIL BÜYÜDÜĞÜNÜ BİLMİYORUM'

Kızını bulmak için şehir şehir dolaştığını ancak izine rastlayamadığını ifade eden Ferda Kuzu, "Yaklaşık 7 yıldır kızımı göremiyorum. 2013 yılında boşanma davası açtım velayeti bende olmasına rağmen kızımı hiçbir şekilde bulamadım. Bununla ilgili birçok icra dairesine başvuru yaptım, karakollara suç duyurusunda bulundum, savcılığa suç duyurusunda bulundum, fakat kızımı bulamadım. Boşandıktan sonra çocuğumun 1 yıl velayeti bendeydi. Yalnız 2015 yılında çocuğun velayetini aldı. Mahkeme sonucunda tabi ki benim de görme hakkım vardı. Ama bu hakkımda yararlanamıyorum. Bana hiçbir şekilde çocuğu göstermiyor, ikamet ettiği adreste icra yoluyla gidiyorum, çocuğu bulamıyorum. Bununla ilgili Adıyaman'da, Niğde'de, Yozgat'ta açılmış icra var. Ama bulamıyorum. Daha önce suç duyurusunda bulunmuştum. 2015 yılında baba velayetini almadan önce suç işlediği ispatlandığı için ceza aldı. 2 ay 10 gün hapis cezası vardı yatmadı. Normalde 1 Temmuz ve Ağustos ayında benim görmem gerekiyordu fakat ben çocuğumu yine göremiyorum. Çocuğumu 6 yaşında teslim ettim, şu anda 13 yaşında. Büyüdüğünü bilmiyorum, nasıl büyüdüğünü bilmiyorum, neden hoşlandığını bilmiyorum. En son bu yıl doğum günü hediyesi göndermek istedim ve bununla ilgili bir hafta araştırma yapmak zorunda kaldım çünkü ben bilmiyorum çocuğumun ne istediğini ne sevdiğini bilmiyorum" dedi.