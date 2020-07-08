Tedbirler devam ediyor! Koronavirüs gölgesinde tatil...

'MASKESİZ DOLAŞMIYORUZ'

Dalyan Mahallesi'ndeki bir otelde tatilini sürdüren Filiz Güler, "Otelde gerekli önlemler alınmış durumda. Her yerde dezenfektanlar ve herkese özel havlular var. Görüldüğü üzere otellerde çok fazla kişi yok. Kaldığım oteli zaten tanıyorum, her sene geldiğim bir otel, çok temiz olduğundan içim rahat. Otel içinde sosyal mesafeye dikkat ediyoruz ve ortak alanlarda da maskesiz dolaşmıyoruz. Genel olarak tüm müşterilerin bu kurallara uyduğunu söyleyebilirim" dedi.

Otelde konaklayan Gürcistan uyruklu turist Mzika Kariauli, "Ben 6 gündür tatil için buradayım ve ilçeyi çok sevdim. Sanırım gelecek sene de burayı tercih edeceğim. Denize gidiyorum, havuza giriyorum, kitap okuyorum. Oldukça da güzel yemekler var. Hepimiz maske takıyoruz ve her yerde dezenfektanlar var. Her şeyin temiz olduğunu söyleyebilirim. Güvenli bir yer olduğunu düşündüğüm için endişeli değilim" dedi.