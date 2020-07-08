Sivas’ta 904 yıllık ardıç ağaçları zamana meydan okuyor

"BUNLAR BİZE BÜYÜK TARİHİ BİR ANIDIR"

Yöredeki ardıç ağaçlarının kendileri için tarihi bir anı olduğunu söyleyen köy muhtarı Tayyar Kara, "Bunlar bizim tarihi anıtımızdır. 900 yıllık bir tarihi bir doku ve ağaçtır. Bu ağaçlardan köyde olanına biz 'Ali Baba' olarak kutsal değerimiz diyoruz. Ağacımızın tescili de yapıldı. Ayrıca bölgelerimizde Kerim yaylasında da ağacımız var. Bunların da yaklaşık 900 yıllık anıt ağaç oldukları tescillendi. Burası yöresel dokumuzdur. Bizim bu ağacımız ayrıca köyümüzün simgesidir. Köy merkezindeki ağacımız bizim önem verdiğimiz ağacımızdır. Burada kurbanlar kesilir, adaklar edilir. Gençlerimiz burada adaklarını yapıp isteklerini, arzularını dile getirirler. Dışarıdan gelen tatilci vatandaşlarımız da ziyaret ederler. Burada fotoğraf çektirirler. Bu bize büyük, tarihi bir anıdır. Bu ağaçlarımızı, köylülerimizle devamlı ziyaret edip korumaya çalışıyoruz. Herhangi bir budama olmasın diye elimizden geleni yapıyoruz" dedi.