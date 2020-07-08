Son dakika: YÖK üniversitelerin yatay geçiş kontenjan listesi ve takvimini yayımladı
Son dakika haberi... Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yurt içi ve yurt dışından yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için üniversitelerin 2020 yılı yatay geçiş kontenjan listeleri ile yatay geçiş kontenjan takvimini yayımladı.
YÖK, yatay geçiş yapmak öğrencilere büyük kolaylık sağlayan yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Kurul, yatay geçiş kapsamında üniversitelerin kendi belirlediği kontenjanları ve her üniversite için farklı tarihlerde olan başvuru süreçlerini toplu olarak öğrencilerin kullanımına sundu. Erişime açılan web sayfasında 'https://eyoksis.yok.gov.tr/websitesiuygulamalari/ogrenci/index.zul' adresinde, üniversitelerin 2020-2021 eğitim öğretim yılı için belirlediği yurt içi ve dışı yatay geçiş kontenjan sayısı ile başvuru süreçlerine ilişkin bütün bilgilere yer verildi. Web sayfası, küresel Covid-19 salgını nedeniyle yurt dışında okuduğu üniversiteye dönmek istemeyen Türk öğrenciler ile Türkiye'de eğitim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin yatay geçiş işlemlerine ilişkin de detaylı bilgileri içeriyor.
KESİN VE YEDEK KAYIT TARİHLERİ YER ALIYOR
Kurul, bu sene ilk defa küresel salgın dönemine mahsus olmak üzere yurt dışındaki üniversitelerin ilk ve son sınıflarında okuyan öğrencilere Türkiye'deki üniversitelere yatay geçiş başvuru hakkı tanımıştı. Erişime açılan web sayfasında üniversitelerin bu sınıflar düzeyinde açtığı kontenjanlara da yer verildi. İnternet adresindeki Yatay Geçiş Kontenjan Listesi bölümünde, üniversite ve program adı girildiğinde o programa ait üniversitenin kendi açmış olduğu güncel yurt içi ve dışı kontenjan sayısı bilgisine ulaşılabiliyor. Yatay Geçiş Kontenjan Takvimi bölümünde ise yatay geçiş işlemleri için hangi üniversiteye ne zaman başvuru yapılabileceği, bu başvuruların değerlendirilme, kesin ve yedek kayıt tarihleri yer alıyor.
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