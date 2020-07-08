Bursa’da koranavirüse inat göbek atan ve teşvik eden 6 kişi gözaltına alındı

MÜZİSYENLER GÖZALTINDA

Bursa Gemlik'teki Kumla sahilinde, onlarca kişinin davul ve zurna eşliğinde oynadığı anlardan görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.

Sahilde çalan müzisyenlerin, aynı aileden Murat D., Saliha D. ve Çağrı D. olduğu belirlendi. Evlerine yapılan baskınla toplam 6 kişi gözaltına alındı. Murat D.'nin, emniyete götürülürken yanına davulunu da aldığı görüldü.