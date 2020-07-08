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Bursa’da koranavirüse inat göbek atan ve teşvik eden 6 kişi gözaltına alındı

Gemlik ilçesindeki Kumla sahilinde, davul ve zurna eşliğinde oynayan onlarca kişinin, sosyal mesafe ile maske kurallarına uymadığı görüldü. Göbek atan ve teşvik eden 6 kişi gözaltına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.07.2020 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020
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Bursa’da koranavirüse inat göbek atan ve teşvik eden 6 kişi gözaltına alındı

Gemlik ilçesi Kumla sahiline pazar akşamı gelen davullu ve zurnalı müzisyenler, mini konser verdi. Müziği duyan sahildeki onlarca kişi ise oynamak için grubun etrafına toplandı.

Bursa’da koranavirüse inat göbek atan ve teşvik eden 6 kişi gözaltına alındı BURSA’DA KORANAVİRÜSE İNAT GÖBEK ATAN VE TEŞVİK EDEN 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Müzik eşliğinde oynayan kalabalığın, tedbirleri kapsamındaki sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadığı görüldü. paylaşılan görüntüleri izleyenler, tedbirleri hiçe sayanlara tepki gösterdi.

MÜZİSYENLER GÖZALTINDA

Gemlik'teki Kumla sahilinde, onlarca kişinin davul ve zurna eşliğinde oynadığı anlardan görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.

Sahilde çalan müzisyenlerin, aynı aileden Murat D., Saliha D. ve Çağrı D. olduğu belirlendi. Evlerine yapılan baskınla toplam 6 kişi gözaltına alındı. Murat D.'nin, emniyete götürülürken yanına davulunu da aldığı görüldü.

PARA CEZASI KESİLDİ

Polis, 3 kişiye 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak' suçundan 900'er liralık para cezası uyguladı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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