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İstanbul’da şoke eden olay! Kocasını minibüste başka kadınla yakalayınca çılgına döndü

Mahallesi'nde kocasını başka bir kadınla minibüste yakalayan kadın, çılgına döndü. Kadının kocasını ve yanındaki kadına saldırma anları kameraya yansıdı. Eşinin saldırısına uğrayan ise "polisi çağırın" diyerek çevredekilerden yardım istedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.07.2020 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020
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İstanbul’da şoke eden olay! Kocasını minibüste başka kadınla yakalayınca çılgına döndü

K.K. adlı kadın, kocası S.K.'nın kendisini aldattığından şüphelenerek onu takip etti. Bir arkadaşının eşine ait minibüsü Mahallesi'nde bulunan bir sokakta park halinde gördüğünü söylemesi K.K. sokağa gitti.

YARI ÇIPLAK YAKALADI

K.K., kocası S.K.'nın içeride olduğunu düşünerek minibüsün kapısını açmaya çalıştı. Bunda başarılı olamayınca kapıya vurmaya başladı. Kapıyı açmak zorunda kalmasıyla kocasını ve minibüste bulunan D.D.'yi halde gören kadın çılgına döndü.

İstanbul’da şoke eden olay! Kocasını minibüste başka kadınla yakalayınca çılgına döndü İSTANBUL’DA ŞOKE EDEN OLAY! KOCASINI MİNİBÜSTE BAŞKA KADINLA YAKALAYINCA ÇILGINA DÖNDÜ

"POLİSİ ÇAĞIRIN"

Kocasını döven kadın minibüsteki kadına da saldırmaya kalktı. Eşinin durduramayan S.K., "polis çağırın" diyerek çevredekilerden yardın istedi.

KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜLER

Çevredekilerin bilgilendirmesi üzerine polis kısa sürede olay yerine geldi. K.K.'nin şikayetçi olması üzerine kocası S.K. ve yanındaki kadın D.D., ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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