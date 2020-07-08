Son dakika: İstanbul’un 5 ilçesinde flaş uyuşturucu operasyonu! Cephanelik çıktı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sokakta uyuşturucu satan tacirlere yönelik 5 ilçede operasyon düzenlendi. Operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Toplam 20 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerden 5’i tutuklandı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nce Adalar, Bakırköy, Güngören, Esenler, Sultanbeyli ilçelerinde sokakta uyuşturucu satan tacirlere yönelik operasyon düzenlendi.
Edinilen bilgiye göçre, Adalar ilçesinde; 25.4 gram kubar, 12.9 gram sıvı narkotik madde ele geçirilirken Abdullah K. (42) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Bakırköy ilçesinde; 10.3 gram 8 parça halinde eroin, 1 adet elektronik tartı, 2520 TL para ele geçirildi. Burada da Nurullah A. (26), Mahmut A. (26), Furkan Ç. (20), İlayda K. (19), Barış Ö. (26) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
UYUŞTURUCUNUN YANINDA CEPHANELİK ÇIKTI
Esenler ilçesinde; 1 kilo 113,17 gram bonzai, 3 gram kubar, 50 adet uyuşturucu hap, 8225 TL para, 6 adet pompalı tüfek ile 17 adet tüfek fişeği, 3 adet tabanca ile 75 adet fişek ele geçirildi. Ali Can Ç. (18), Aykut K. (31), Murat A. (22), Hasan A. (60), Nesim A. (31), Ömer A. (25), Mesut A. (33), Cesim A. (38), Muhammet A. (24) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
Güngören ilçesinde; 108 adet uyuşturucu hap, 1.97 gram kokain ele geçirilirken Hüsamettin A. (25), Ahmet A. (23), Namık Kemal Ş. (24) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
Sultanbeyli ilçesinde ise, 5.9 gram eroin, 370 TL para, 1 adet cep telefonu, 33.7 gram bonzai ele geçirildi. Serhat Ç. (19), Abidin K. (28) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
20 ŞÜPHELİDEN 5'İ TUTUKLANDI
Konular ile ilgili yakalanarak adli makamlara sevk edilen toplam 20 şahıstan 5'i tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilirken 6 şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. 9 şahıs ise adli makamlarca serbest bırakıldı. (Sema ALİM DALGIÇ/SABAH)
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Şanlıurfa'da 56 ev karantinaya alındı
- Gamze Özçelik'in oğlu sosyal medyayı salladı!
- O sınırdan 55 bin 549 tır geçti
- Rus mühendis limon ile öyle bir şey yaptı ki...
- Mercedes koltuğunun içinden bakın neler çıktı
- Şırnak'ta 5 terörist teslim oldu
- Dünyada ilk! Kovid-19'u etkisiz hale getiriyor
- Aslan ve kaplan karşı karşıya geldi!
- Hülya Avşar ilk eşi yüzünden tacını kaybetmişti!
- Sosyal medyada paylaşılan düğün videosuna ceza
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'den cuma günü sürprizi! 10 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler indirimli?
- Hakan Muhafız 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Hakan Muhafız 4. sezonda neler yaşandı?
- En az 1880 TL! Kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine tediye ödemeleri ne zaman? 2020 3. tediye
- Zirve karıştı! Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları! TFF STSL 31. hafta güncel puan durumu
- MEB e Kayıt sorgulama: İlkokul 1. Ortaokul 5. sınıf kayıtları ne zaman? 2020-2021 Çocuğum hangi okula gidecek?
- Jandarma subay alımı ne zaman bitiyor? 2020 Jandarma 1300 erkek öğrenci alımı başvuru şartları neler?
- 1000 TL bayram paraları ne zaman verilecek? 2020 emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
- Son dakika: Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? MEB 2020-2021 okullar ne zaman açılacak?
- Milyonlarca işçiyi ilgilendiren gelişme! Yüzde 5.75 arttı! Kıdem tazminatı tavanı 2020 ne kadar oldu?
- AÖF canlı destek ekranı! AÖF yaz okulu başvuru tarihi 2020 açıklandı mı? AÖF yaz okulu kaç ders alınır?
- Son dakika: AÖF final sonuçları açıklandı mı? AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Bakan Koca açıkladı! Bayramda yasak var mı? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?