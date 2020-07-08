3 yaşındaki kuzenine canlı yayında sigara içirmeye çalışmıştı! Genç kızın annesi konuştu: Çok pişman
Sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında 3 yaşındaki kuzenine sigara içirmeye çalışan Betül A., Gaziosmanpaşa Emniyeti'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Genç kızın annesi olayın şakadan ibaret olduğunu söyleyerek "Çok üzerine gelindi çok pişman. Korktu, ağladı. Göründüğü gibi değil gerçekten" diye konuşurken, dedesi ise yetkililere seslenerek, "Böyle bir şey yapacak bir insan değil" dedi.
Sosyal medya hesabı üzerinden dün yaptığı canlı yayında 3 yaşındaki kuzeni Z.E.K'ye zorla sigara içirmeye çalışan 19 yaşındaki Betül A., büyük tepki toplamış ve savcılık talimatıyla polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Betül A.'yı Asayiş Büro Amirliğine getirmişti. İfadesi alınan genç kız emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Betül A.'nın annesi ve yakınları da karakol önünde kızlarını bekledi.
"ÇOK PİŞMAN"
Yaşanan olayı anlatan Anne Ayşe A. kızının çok pişman ve üzgün olduğunu söyleyerek, "Olay aslında şakadan ibaret. Biz içerideydik misafirliğe gelmişlerdi. Onu çok sever. Kuzeni peşinden gidiyor. Ağlayınca kucağına almış. Kendi falan koymadı videoyu. Çok pişman. 18 yaşında kendisi çok üzerine gelindi. Çok pişman. Korktu, ağladı. Göründüğü gibi değil gerçekten" diye konuştu. Kızının kendisine "Anne ben böyle bir şey nasıl yaptım. Anne ben kendimde değilim" dediğini belirten Anne Ayşe A., "Çok korkmuş, çok kötü durumda. Buradan ilgililere seslenmek istiyorum. Benim çocuğum da ufak. Kamerada gözüküyor ağzına değdirmiyor. O onun canını asla yakmaz canı gibi sevdiği biri. Başka biri ekran görüntüsünü kaydedip atıyor. O sırada yanlarında başka bir büyük de yok" dedi.
"BEN SÖZ VERİYORUM"
Dede Nurettin A. , ise yetkililere seslenerek torunun böyle bir insan olmadığını torunun kendilerine teslim edilmesini istediklerini belirtti. Dede Nurettin A. "Biz yetkililerden çocuğumuzun bize teslim edilmesini istiyoruz. Çünkü böyle bir şey yapacak bir insan değil. Böyle bir şey yapacak bir insan değil. Ne olur çocuğumuzu bize teslim etsinler. Bir daha böyle bir şey asla olmayacağına ben söz veriyorum. Bir defa affetsinler bir daha böyle bir şey asla ve asla olmayacak. Torunum çok pişman o da hastalandı çok korktu." şeklinden konuştu.
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