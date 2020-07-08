10 Temmuz 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri 3 yaşındaki kuzenine canlı yayında sigara içirmeye çalışmıştı! Genç kızın annesi konuştu: Çok pişman

3 yaşındaki kuzenine canlı yayında sigara içirmeye çalışmıştı! Genç kızın annesi konuştu: Çok pişman

hesabından yaptığı canlı yayında 3 yaşındaki kuzenine içirmeye çalışan A., Emniyeti'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Genç kızın annesi olayın şakadan ibaret olduğunu söyleyerek "Çok üzerine gelindi çok pişman. Korktu, ağladı. Göründüğü gibi değil gerçekten" diye konuşurken, dedesi ise yetkililere seslenerek, "Böyle bir şey yapacak bir insan değil" dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.07.2020 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020
ABONE OL
3 yaşındaki kuzenine canlı yayında sigara içirmeye çalışmıştı! Genç kızın annesi konuştu: Çok pişman

Sosyal medya hesabı üzerinden dün yaptığı canlı yayında 3 yaşındaki kuzeni Z.E.K'ye zorla sigara içirmeye çalışan 19 yaşındaki Betül A., büyük tepki toplamış ve savcılık talimatıyla polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Betül A.'yı Asayiş Büro Amirliğine getirmişti. İfadesi alınan genç kız emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Betül A.'nın annesi ve yakınları da karakol önünde kızlarını bekledi.

İstanbul Gaziosmanpaşada 3 yaşındaki kuzenine sigara içiren Betül Aşçı yakalandı İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA'DA 3 YAŞINDAKİ KUZENİNE SİGARA İÇİREN BETÜL AŞÇI YAKALANDI

"ÇOK PİŞMAN"
Yaşanan olayı anlatan Anne Ayşe A. kızının çok pişman ve üzgün olduğunu söyleyerek, "Olay aslında şakadan ibaret. Biz içerideydik misafirliğe gelmişlerdi. Onu çok sever. Kuzeni peşinden gidiyor. Ağlayınca kucağına almış. Kendi falan koymadı videoyu. Çok pişman. 18 yaşında kendisi çok üzerine gelindi. Çok pişman. Korktu, ağladı. Göründüğü gibi değil gerçekten" diye konuştu. Kızının kendisine "Anne ben böyle bir şey nasıl yaptım. Anne ben kendimde değilim" dediğini belirten Anne Ayşe A., "Çok korkmuş, çok kötü durumda. Buradan ilgililere seslenmek istiyorum. Benim çocuğum da ufak. Kamerada gözüküyor ağzına değdirmiyor. O onun canını asla yakmaz canı gibi sevdiği biri. Başka biri ekran görüntüsünü kaydedip atıyor. O sırada yanlarında başka bir büyük de yok" dedi.

"BEN SÖZ VERİYORUM"
Dede Nurettin A. , ise yetkililere seslenerek torunun böyle bir insan olmadığını torunun kendilerine teslim edilmesini istediklerini belirtti. Dede Nurettin A. "Biz yetkililerden çocuğumuzun bize teslim edilmesini istiyoruz. Çünkü böyle bir şey yapacak bir insan değil. Böyle bir şey yapacak bir insan değil. Ne olur çocuğumuzu bize teslim etsinler. Bir daha böyle bir şey asla olmayacağına ben söz veriyorum. Bir defa affetsinler bir daha böyle bir şey asla ve asla olmayacak. Torunum çok pişman o da hastalandı çok korktu." şeklinden konuştu.

Betül Aşcı kuzenine zorla sigara içirmeye çalışmıştı! Görüntülere tepki yağıyor BETÜL AŞCI KUZENİNE ZORLA SİGARA İÇİRMEYE ÇALIŞMIŞTI! GÖRÜNTÜLERE TEPKİ YAĞIYOR
Kuzeni tarafından sigara içirilen 3 yaşındaki kız için harekete geçildi KUZENİ TARAFINDAN SİGARA İÇİRİLEN 3 YAŞINDAKİ KIZ İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ
Son dakika: Küçük çocuğa zorla sigara içeren görüntülerle ilgili bakanlıktan açıklama SON DAKİKA: KÜÇÜK ÇOCUĞA ZORLA SİGARA İÇEREN GÖRÜNTÜLERLE İLGİLİ BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
İstanbul Gaziosmanpaşada 3 yaşındaki kuzenine sigara içiren Betül Aşçı yakalandı İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA'DA 3 YAŞINDAKİ KUZENİNE SİGARA İÇİREN BETÜL AŞÇI YAKALANDI
Betül Aşçı isimli kadın kardeşine zorla sigara içirdi! Sosyal medya ayaklandı BETÜL AŞÇI İSİMLİ KADIN KARDEŞİNE ZORLA SİGARA İÇİRDİ! SOSYAL MEDYA AYAKLANDI

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA