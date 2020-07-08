10 Temmuz 2020, Cuma
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Son dakika: Ankara'da fuhuş operasyonu

'da, yurt dışından gelen kadınları tehdit ederek fuhşa zorladıkları öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı. T.E. ve N.E. isimli şüphelilerin ile kadınları yapılan yere götürdükleri öğrenildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.07.2020
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Son dakika: Ankara'da fuhuş operasyonu

Ankara Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kente gelen bazı yabancı uyruklu kadınların zorla fuhşa sürüklendiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, M.K. ve O.H.'nin yurt dışından gelen yabancı uyruklu kadınları tehdit edip korkutarak, pasaportlarına el koyduğunu, kadınları hürriyetinden yoksun kılarak, başka kişilerin üzerine kiraladıkları evlerde barındırıp, fuhşa zorladıklarını tespit etti.

Ayrıca, T.E. ve N.E.'nin de ticari taksi ile kadınları fuhuş yapılan yere götürdükleri öğrenildi.

Yine C.K. ve S.T.'nin de, M.K. ve O.H. ile birlikte hareket ettikleri belirlendi. 6 şüpheli, bu sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

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