Son dakika: İstanbul’da kayıp hakim alarmı! İki gün sonra ortaya çıktı
İstanbul Hakimi B.Ç., geçtiğimiz hafta sır bir şekilde ortadan kayboldu. İki gün kendisinden haber alınamayan Ağır Ceza Mahkemesi üyesi kadın hakimin Esenyurt’ta bir otele giriş yaptığı anda izine ulaşıldı. Sabah Gazetesi'nden Abdurrahman Şimşek'in haberine göre; hakimin kreşteki çocuğunu almadığı, 3 yaşındaki çocuğa komşusu olan savcının iki gün sahip çıktığı öğrenildi. Eşi ile ayrı yaşayan hakimin bir süre önce de annesini kaybettiği, bu nedenle psikolojik sorunlar yaşadığı kaydedildi.
İstanbul, geçtiğimiz hafta kadın bir hakimin kayıp olduğu ihbarıyla çalkalandı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi üyesi hakim B.Ç. sır bir şekilde ortadan kayboldu. 3 yaşındaki çocuğunu sabah kreşe bırakan hakim, adliyedeki işine gitti.
ÇOCUĞUNU KREŞTEN ALMADI
Mesai bitiminde aracını adliyenin otoparkına bırakan hakim B.Ç., sırra kadem bastı. İki gün boyunca kendisinden haber alınamayan hakimin, çocuğunu da akşam kreşten almadığı ve kimseye de haber vermediği anlaşıldı.
ESENYURT'TA BULUNDU
Sabah Gazetesi'nden Abdurrahman Şimşek'in haberine göre; Muğla'da yaşayan ve boşanma aşamasında oldukları öğrenilen eşinin de B.Ç.'nin nerede olduğuna ilişkin bilgisi olmaması üzerine hakim B.Ç. hakkında 'kayıp şahıs' alarmı verildi.
Emniyet güçlerince saha ve kamera çalışmasına başlandı. Küçük çocuğuna Hakim Savcı lojmanlarında komşusu olan bir savcı sahip çıkarken 3 Temmuz günü gece saat 02:45'te hakim B.Ç.'nin Esenyurt'taki bir otele giriş yaptığı saptandı. Olay yerine giden ekipler, Hakim B.Ç.'yi bu otelde buldu.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
B.Ç.'nin Esenyurt'tan önce Sapanca'ya gittiği anlaşıldı. Kısa süre önce annesini kaybeden ve psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen hakim B.Ç., olay yerine çağrılan 112 acil servisi ile İstanbul'da bir hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. (Abdurrahman ŞİMŞEK/SABAH)
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