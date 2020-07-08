10 Temmuz 2020, Cuma
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Son dakika: Türk kara sularına geri itilen 26 sığınmacı kurtarıldı

Son dakika haberi... 'in Foça ilçesinde, Güvenliği tarafından Türk kara sularına geri itilen 26 kurtarıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.07.2020
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Son dakika: Türk kara sularına geri itilen 26 sığınmacı kurtarıldı

Alınan bilgiye göre, Aslan Burnu açıklarında 2 can salında sığınmacıların olduğu ihbarını alan Türk Sahil Güvenlik ekipler bölgeye hareket etti.

Yardım bekleyen 26 sığınmacı, kıyıya getirildi.

Sığınmacıların Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itildiği öğrenildi.

Sığınmacılar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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