10 Temmuz 2020, Cuma
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Konya’da hurdacı sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü

’da saat 02.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şems Tebriz'i Mahallesi'nde hurdacılık yapan 47 yaşındaki , sokak ortasında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklanarak öldürüldü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.07.2020
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Konya’da hurdacı sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü

Annesiyle birlikte yaşayan Mehmet Gülme, sokak ortasında kanlar içinde yerde hareketsiz yatarken bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, bacağından bıçaklanan Gülme'nin kan kaybı nedeniyle hayatını kaybettiğini tespit etti.

OTOPSİ YAPILACAK

Ailesi tarafından akli dengesinin yerinde olmadığı ve daha önce de tedavi gördüğü belirtilen Gülme'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Konya Numune Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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