Konya’da hurdacı sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü
Konya’da saat 02.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şems Tebriz'i Mahallesi'nde hurdacılık yapan 47 yaşındaki Mehmet Gülme, sokak ortasında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklanarak öldürüldü.
Annesiyle birlikte yaşayan Mehmet Gülme, sokak ortasında kanlar içinde yerde hareketsiz yatarken bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, bacağından bıçaklanan Gülme'nin kan kaybı nedeniyle hayatını kaybettiğini tespit etti.
OTOPSİ YAPILACAK
Ailesi tarafından akli dengesinin yerinde olmadığı ve daha önce de tedavi gördüğü belirtilen Gülme'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Konya Numune Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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