10 Temmuz 2020, Cuma
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İndirim koronavirüsü unutturdu! Kurallar ihlal edildi

'de yeni açılan mağazada açılışa özel yapılan indirim nedeniyle yoğunluk oluştu. Özellikle kadınların yoğunluk oluşturduğu mağazada, sosyal mesafe kuralı ihlal edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.07.2020
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İndirim koronavirüsü unutturdu! Kurallar ihlal edildi

Yaylacık Mahallesi'nde yeni açılan giyim mağazası, açılışa özel fiyatları düşürünce vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Özellikle kadınların yoğunluk oluşturduğu mağazada, görevlilerin uyarılarına rağmen sosyal mesafe kuralına uyulmadı.

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